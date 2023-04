Conferenza Pioli: «Brahim Diaz sta bene, non pensiamo al Napoli»

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera tra Milan e Empoli a San Siro: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro l’Empoli. Segui con noi dalle 14 le dichiarazioni LIVE del tecnico del Milan:

Determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità. Dobbiamo essere umili: il campionato è importante per noi e dobbiamo approfittare di questo turno casalingo”.

BERLUSCONI – “Siamo tutti preoccupati, ma non abbiamo notizie così precise chiaramente”.

PENSARE SOLO A DOMANI – “Dobbiamo stare sul pezzo. Abbiamo fatto una vittoria importante a Napoli, ma ci deve servire per giocare a quel livello lì sempre. Bisogna pensare solo a domani”.

FORMAZIONE -“La formazione sarà la migliore possibile secondo le mie idee. Poi si giocano tante partite, quindi sicuramente qualche cambiamento ci sarà”.

LEAO – “Io non accontento un solo giocatore. Rafa a me aveva detto esattamente una cosa contraria, ma è importante che sia felice e che giochi col sorriso; non deve essere preoccupato e ansioso. Ha passato un periodo difficile come la squadra”

RAZZISMO – Non lo so. Ho tanti amici che vanno allo stadio con rispetto, ma mi dispiace moltissimo perché il calcio e lo sport vanno vissuti con spirito diverso”.

BRAHIM – “Ha fatto due allenamenti a parte, ma è a disposizione poi farò io le mie scelte”.

SQUADRE CHIUSE – “Attenzione e qualità del gioco: serve questo. Poi con squadre più chiuse abbiamo avuto difficoltà, ma ci abbiamo lavorato e mi aspetto miglioramenti”.

PAROLE SPALLETTI – “Non devo commentare le parole di Spalletti, sarebbe un errore pensare al Napoli”.

CENTROCAMPO A TRE – “Pensiamo di partita in partita. I tre centrocampisti a Napoli hanno fatto un’ottima partita”.

RIMPIANTI SCUDETTO – “Non aumenta niente. I giudizi si fanno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene questi mesi

SAELEMAEKERS E BENNACER – “Sta bene. È un giocatore imprevedibile, ha caratteristiche importanti. Le scelte le farò domani mattina. Bennacer è un centrocampista completo: può costruire dal basso, può aggredire più alto, sa tirare. Vedremo.

PARTITE CON LE PICCOLE – È quello che abbiamo preparato. Noi dobbiamo affrontare le 10 gare che rimangano come se fosse da dentro o fuori: dobbiamo dare il massimo”.

DE KETELAERE – “Charles ha caratteristiche per svariare sia dal centro che dalla destra. Non è un cambiamento che gli può creare difficoltà”.

TEMA STADIO – “San Siro ha fatto la storia del calcio italiano e del Milan. Ma non possiamo rimanere ancorati al passato se vogliamo migliorare il nostro futuro. All’estero sono migliorate le situazioni perché hanno affrontato queste dinamiche con tempismo e modernità”.

REBIC E ORIGI – “Non la penso così. Rebic e Origi sono di ottimo livello. Non hanno avuto, anche per mie scelte, la continuità, ma hanno la mia grande considerazione e su di loro con tanto”.

BALDANZI – “L’Empoli gioca da tanti anni un certo tipo di calcio con un rombo: è veloce, rapida, tecnica, prende buone posizioni in campo e ci faranno correte tanto e bene. Baldanzi è un giovane di prospettiva”.

RIPETERSI – “Servono due caratteristiche immancabili: qualità del gioco nel controllo della partita e della palla e l’atteggiamento difensivo dei singoli giocatori con la pressione sugli avversari”.

ASSO PER DOMANI – “Il mio modo di lavorare è quello di preparare ogni singola partita, smettendo di pensare alla partita precedente molto velocemente: ogni avversario fa storia a sé e anche le nostre partite fanno storia a sé. Per domani abbiamo preparato alcune posizioni”

TESTA E CALCIO – “Testa e calcio. Entrambe le cose”.

NON PENSARE AL NAPOLI – “Si fa perché l’obiettivo in campionato è molto importante e perché se no la vittoria di Napoli non servirebbe a niente”.