Conferenza stampa Spalletti: «Non pensiamo ai singoli»

Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Napoli di Champions League. Le parole dell’allenatore:

«Bisogna avere una mentalità da campioni dovunque giochi a dispetto di chi abbiamo davanti, è una crescita per fare risultati importanti»

ASSENZA OSIMHEN – «Non biogna pensare ai singoli, abbiamo fatto vedere di sapere come giocare al di là delle assenze anche senza Osimhen. Domani mi aspetto la stessa cosa per far venire fuori il collettivo»

RASPADORI – «Bisogna fare delle valutazioni, anche domani mattina per fargli fare ulteriore prove, poi valuterò chi far scendere in campo»

SERATA PIU’ IMPORTANTE – «Spero che ce ne siamo altre di serate così, dobbiamo portare la voglia di dove siamo partiti alla consapevolezza di dove possiamo arrivare. Ci dobbiamo gustare ogni momento, anche la cena e quando andiamo a dormire in attesa di domani»

MALDINI – «Io non ho da dirgli niente per la stima che ho di lui. Siete pronti a far diventare ogni cosa uno scontro ma sono cose di campo che ritengo normalissime»

PAROLE GUARDIOLA – «Io da Guardiola ho imparato tantissimo e quando parlo di lui mi alzo in piedi. Stimo lui così come stimo Klopp e De Zerbi. Mi ci vorrebbero giorni per parlare delle sue squadre. Noi non siamo la squadra che deve avere l’ansia di dimostrare qualcosa in questa competizione»