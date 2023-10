Conferenza stampa Pioli post Psg Milan: le sue dichiarazioni dopo il match della terza giornata di Champions League

(inviato al Parco dei Principi) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Psg Milan.

«Per 60 minuti ce la siamo giocata alla pari. Abbiamo commesso un errore, dove loro sono stati bravi a punirci. Dopo sicuramente dopo il secondo gol che andava evitato con più attenzione è stato più difficile, c’è stato un calo mentale che non deve avvenire. Abbiamo così favorito il PSG salendo e venendo colpiti negli spazi»

RIALZARSI – «Non siamo messi bene. Speravo che il Newcastle non battesse il Dortmund e questo ci dà possibilità. Certo sperare negli altri non va bene»

JOVIC – «Ha sentito male all’adduttore. Se ci sarà col Napoli? Non so, non ho parlato col dottore»

PARAGONE LEAO MBAPPE’ – «No, Mbappé è molto più attaccante, non è più un esterno offensivo mentre Rafa è un esterno d’attacco. Mbappé è uno dei più forti al mondo, Leao lo vuole diventare»

LEAO – «A me è piaciuto, certo che se segnasse non sarebbe male. Dovrebbe concludere meglio, quando entra in area deve alzare la testa per crossare meglio il compagno di squadra»

ZAIRE EMERY – «Giovane ma maturo in campo. Lo conosciamo bene, centrocampista completo che ha tecnica e cambio di passo. Un giocatore molto forte»