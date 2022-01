Conferenza stampa Pioli post Milan Juventus: le parole del tecnico

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Conferenza stampa Pioli post Milan Juventus: ecco le parole del tecnico rossonero dopo il pareggio casalingo contro i bianconeri

Sul match senza tifosi: «Non è stato un vantaggio giocare senza tifosi a San Siro. È un bicchiere mezzo pieno, guardando la classifica in ottica Champions, prestazione matura, decisa, seria ed energica. Peccato per la poca lucidità negli ultimi undici metri. Il campo non è nelle condizioni migliori».

Su Ibrahimovic: «Ha avuto un problema al tendine. Non conosciamo i tempi di recupero, vediamo nei prossimi giorni».

Su Lazetic: «Quando e se arriverà, cercherò di capire che giocatore è. Se la società è intervenuta così vuol dire che è un giovane di grande prospettiva».

Sulla tattica: «Bene i due mediani, sia Bennacer che Tonali hanno giocato molto bene, abbiamo creato spazi tra le linee per poter far male, non siamo riusciti a concretizzare molte chance».

Sul derby: «Servirebbe una vittoria per rilasciarci in classifica. Lo scorso anno perdendo il derby, abbiamo lanciato i nostri avversari. Se avremo la bravura di vincere contro l’Inter, potremo dire la nostra in chiave scudetto. Se non dovessimo riuscirci, penseremo alla Champions».