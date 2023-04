Conferenza stampa Pioli: «Ecco che partita mi aspetto»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Napoli Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League

Il Milan affronta il Napoli domani sera allo Stadio Maradona, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Nel giorno di vigilia, lunedì 17 aprile, Stefano Pioli parla in conferenza stampa alle 19 per presentare il match. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

MAIGNAN RIGORISTA – «Li abbiamo provati come sempre prima delle partite in questa competizione. E non ho pensato a dove mettere Maignan»

CHE PARTITA SI ASPETTA «Vince chi sfutterà meglio le occasioni, approcciare bene la gara può essere un fattore importante. Pensiamo una partita alla volta, la partita di domani è frutto di un lavoro di 3 anni. Domani è una partita stimolante, per vinvere dobbiamo giocare una partita di livello ma siamo pronti».

OSIMHEN – «Teniamo in considerazione le sue caretteristiche, abbiamo preparato delle situazioni, ma noi abbiamo il nostro modo di giocare e dobbiamo svilupparlo con attenzione e qualità».

DIAZ – «La sua crescita è sotto gli occhi di tutti, è un ragazzo giovane ma ha tantissima personalità, sa gestire la pressione fuori e dentro il campo. Sta crescendo tanto, sta diventando un calciatore di assoluto livello, è chiaro che mi piacerebbe allenarlo ancora».

CAMBIAMENTO – «Ogni partita abbiamo affontato in Napoli in maniera diversa, domani ci sarà qualche cambiamento».

GIROUD – «Giroud sta bene, è in condizione di giocare, l’abbiamo gestito bene in questi giorni, non so che scelte farà per sostituire Anguissa, vedremo domani».