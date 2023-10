Conferenza stampa Pioli: «Una partita da scudetto, Krunic e Kalulu recuperati»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Juve, sfida valida per la nona giornata di Serie A 2023/24

(dall’inviato) – Stefano Pioli interviene alle 14.00 in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

EMOZIONI – «Un momento per ritrovarsi, ieri è stata una bella giornata, siamo stati bene tutti insieme. A me piace quando ci emozioniamo nel condividere qualcosa e sono emozioni da portare in campo, prenderemo energia anche dai nostri tifosi»

PARTITA DA SCUDETTO – «Assolutamente si, è la grande partite, la lotta scudetto si rivolge a 4 squadre. Per noi è importante ripartire dalle cose buone e migliorare quello che ancora non va bene»

BOLLETTINO MEDICO – «Recuperiamo Kalulu e Krunic, Loftus è guarito ma non è ancora al 100% »

MIRANTE – «Ha la massima fiducia, affidabile e stimato dai propri compagni. Pronto a fare il massimo»

PAROLE ALLEGRI – «Allegri non si è risentito delle mia parole. È evidente che preparare una sola partita a settimana è un vantaggio. Non è matematico che si possa vincere, ma è un vantaggio »

PERCHE’ E’ IMPORTANTE VINCERE – «La vittoria è importante per il nostro cammino, importante per la nostra autostima. Giroud e Leao sono importanti ma se vinciamo con gol di altri giocatori va bene lo stesso»

ESTERNO DESTRO – «L’ alternativa più adatta è Romero, può trovare spazio in caso Pulisic dovesse avere bisogno, potrebbe farlo anche Musah. In questo momento mi sento coperto»

SCOMMESSE – «Siamo rimasti sorpresi e scioccati, il nostro pensiero va a Sandro, io non lo giudico ma lo giudicherò per la voglia di superare questo momento difficile. Se gli volevo bene 10 ora gli voglio bene 100, sa che può contare su di me»

JUVENTUS PERICOLOSA SULLE PALLE INTATTIVE – «Una situazione che abbiamo tenuto in considerazione nelle preparazione della partita non ci faremo sorprendere»

LEAO – «Penso che Leao si contento di avere un allenatore come me e ora lo penso ancora di più»

LA JUVENTUS CON VLAHOVIC E MILIK – «Credo che cambierebbe qualcosa per loro e anche per noi. Il calcio è un gioco di contrapposizioni. Se dovessero giocare con due centravanti come Milik e Vlahovic saranno un po’ più centrali e probabilmente ci terranno la difesa un po’ più stretta per poi andare sugli esterni. Abbiamo preparato entrambi le situazioni. Dobbiamo essere precisi con la palla e molto compatti quando non ce l’abbiamo»

GIOCATORI INFORTUNATI – «Noi abbiamo avuto 4 infortuni muscolari, nelle soste si lavora tanto purtroppo in questo caso non ha girato nel verso giusto»

JUVENTUS ATTENDISTA O AGGRESSIVA – «Devono essere bravi i nostri giocatori a capire le situazioni. Non è scontato che la Juve non faccia una fase difensiva di aggressione, è una Juve diversa. Abbiamo come piccolo riferimento l’amichevole a Los Angeles, lì non sono stati per niente attendisti. Siamo preparati per entrambe le situazioni. Dovremo gestire bene la palla, loro sono forti fisicamente e nelle ripartenze. Una partita da giocare con pulizia tecnica ed intelligenza tattica»

CHIESA – «Paulo Sousa ha avuto il coraggio di lanciarlo nella Fiorentina, io lo ho allenato, Ha uno strappo incredibile e una conclusione importante: se dovesse giocare lui, cambia le dinamiche del gioco della Juve. Non è una punta vera, è una seconda punta che preferisce aprirsi a sinistra. Abbiamo preparato delle situazioni difensive con o senza Chiesa. Però non si perdono e non si vincono le partite con un singolo giocatore. Dobbiamo essere squadra come collettivo, qualità, spirito ed intensità»

ADLI – «A me piace quanto i giocatori si identificano così tanto, adesso deve deliziare anche in campo facendo vedere quello che sta facendo in allenamento. Può essere un giocatore che ha presente e futuro nel Milan, gli auguro che possa fare un percorso più lungo possibile. Continuando così può avere un grande futuro»

ALLENARE IL MILAN – «Io provo emozione e orgoglio di lavorare con un gruppo così, con un club che mi ha sempre sostenuto e con dei tifosi che non ha eguali»

PREOCCUPATO DELLE ASSENZE – «Io vorrei sempre avere tutti a disposizione ma ho giocatori pronti per affrontare tutto. Quindi avanti con tanta energia per mettere in campo la miglior prestazione possibile e portare a casa il miglior risultato possibile»