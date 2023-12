Conferenza stampa Pioli pre Milan Frosinone: «Crediamo ancora allo scudetto, ecco quando tornano Leao e Kjaer»

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia di Milan Frosinone. Le parole dell’ allenatore rossonero

«Noi dobbiamo opporre un livello di gioco alto, arriva una squadra che gioca bene, vogliamo dare continuità alla vittoria contro la Fiorentina, il campionato è ancora lungo»

INCONTRO CON CARDINALE– «Incontro costruttivo che fa bene alla squadra»

SIMIC – «Simic ha già lavorato con noi quest’estate, l’ho visto tranquillo, poi non ti dico se gioca o meno »

PAROLE MALDINI– « Nessun commento su quello che ha detto, a Maldini e Massara sarò sempre riconoscente per avermi portato al Milan. Io non sono solo sono sempre stato supportato dalla società, l’unico pensiero è la partita di domani»

PARTITA – «Abbiamo in mente cosa fare sia con che senza palla, le partite le prepari ma poi vanno interpretate, dobbiamo essere più lucidi a farlo»

EMERGENZA INFORTUNI– «L’emergenza finirà, recupereremo Kjaer per la prossima partita, fra un paio di settimane la situazione andrà meglio. Siamo concentrati sul vincere domani»

ENTUSIASMO– «Per ritrovare entusiasmo dobbiamo tornare a vincere, non serve girarci troppo intorno. Le vittorie ti ridanno fiducia. Dobbiamo dimostrare sul campo di essere competitivi»

CREDERE ALLO SCUDETTO– «Le responsabilità dell’ allenatore ci sono sempre. Io ho detto alla squadra che se qualcuno crede di non poter raggiungere Inter e Juventus puó anche non presentarsi all’allenamento. Il campionato è ancora lungo dobbiamo crederci fino alla fine. La compattezza dell’ ambiente è la nostra forza»

SOLUZIONI IN DIFESA – «Ci possono essere anche altre soluzioni per essere equilibrati in tutti i reparti»

SQUADRA SFIDUCIATA? – «L’infortunio di Thiaw ha inciso dentro la partita, i miei giocatori sanno cosa essere squadra e non piangersi addosso ma dare qualcosa in più per uscire da questo momento»

CERTEZZE– «Difficile fare confronti con il passato, dobbiamo trovare le nostre certezze e concentrarci sulla partita di domani»

LEAO – «Faremo di tutto per recuperarlo per l’Atalanta»

CAMARDA– «Il suo approccio al lavoro è rimasto lo stesso, tutto procede come deve essere»

FROSINONE – «Quando gli avversari devi trovare una superiorità in termini di posizionamento, ci sono le condizioni per fare male ai nostri avversari, sappiamo come fare per vincere»