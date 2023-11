Conferenza stampa Pioli pre Milan Borussia Dortmund: «Voglio vedere una squadra che mette in campo tutto quello che ha»

Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League

(l’inviato) – Stefano Pioli interviene alle 14:00 in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund. Milannews24 segue LIVE le sue parole.

PARTITA – «Giochiamo una partita importante, della svolta, affrontiamo una squadra che può creare difficoltà ma anche subirne».

L’ESEMPIO DI SINNER – «Non solo la grinta, ma tutti gli aspetti che mette in campo, se sarà a San Siro saremo contenti, faccio i complimenti a lui e al mio collega Volandri».

TIFOSI – «Dico solo una cosa: noi conoscevamo il Muro Giallo, ma loro non conoscono il San Siro della Champions. Noi sì. Ci hanno aiutato a raggiungere vette altissime e sono sicuro che lo faranno anche domani sera».

4-2-3-1– «Possibile. Dipenderà dalla partita, dovremo essere molto bravi nella fase di non possesso e poi in fare offensiva cercheremo di prendere le posizioni giuste».

ESEMPIO – «La partita con il Psg è il punto di riferimento dell’atteggiamento mentale che dobbiamo prendere come esempio. Se saremo squadra dall’inizio alla fine vinceremo come con il Psg».

CHUKWUEZE – «Chukwueze ha lavorato tanto con la squadra, ha avuto anche delle occasioni, l’infortunio ha rallentato il suo inserimento ma sta bene. Vogliamo attaccare».

OBIETTIVO – «Siamo partiti con un obiettivo chiaro, andare avanti in Champions è importante e cercheremo di farlo».

COME STA LA SQUADRA E LOFTUS – «La squadra sa quando è importante di domani, è preparata. Era programmato che giocasse uno spezzone sabato non è al cento per cento ma non lo era nemmeno prima del Psg»

THEO -«Theo può sempre fare delle grandi partite, le critiche capitano a tutti, contro la Fiorentina ha giocato bene, l’importante domani sarà importante prendere le posizioni giuste» .

ATTEGGIAMENTO -«Domani voglio vedere una squadra che mette in campo tutto quello che ha. Sono sicuro che non mi deluderanno»

GIOCARE PER VINCERE – «Noi giochiamo sempre per vincere, poi sono d’accordo che ci sono momenti e momenti del campionato, la differenza la compattezza della squadra e l’atteggiamento della squadra, non credo alla fortuna e alla sfortuna, se abbiamo preso gol o non subito gol è per demerito o merito nostro»

COSA SERVE – «Energia e voglia di superare un ostacolo difficile. Quelle sensazioni che conosciamo, che ci appartengono, che i tifosi ci hanno fatto vivere»