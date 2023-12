Conferenza stampa Pioli pre Salernitana Milan: «Bennacer titolare, Ibra ci darà una mano»

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A 2023-24 tra Salernitana e Milan

IBRAHIMOVIC – «Solito Zlatan, determinato, felice e motivato è stato una bella giornata»

SUPERLEGA– «Ho appena saputo la notizia, non ho dei dati per dare un giudizio in merito»

ANCORA IBRA – «Ci sarà sempre, è una risorsa e un valore aggiunto per il club. E’ il simbolo di chi sfida le sfida, può solo far che bene la sua presenza»

INFORTUNI– «Siamo ancora in emergenza, gli ultimi infortuni sono stati strani, il nostro obiettivo è tornare alla normalità in vista di gennaio»

BENNACER– «Spero che abbia anche più di 60′, giocherà dall’inizio e starà in campo fino a quando ha la possibilità di aiutarci»

NUOVO INIZIO – «Dipende dalla partita di domani, vogliamo di nuovo la continuità di inizio stagione, lavoriamo per avere sempre più possibilità di successo»

TATTICA – «La scelta dipende anche dall’avversario, la Salernitana ha cambiato spesso, cercheremo di prendere le posizione giuste per fare la miglior partita possibile»

CHUKWUEZE E BENNACER – «Stanno bene e se verranno convocati partiranno e noi dovremmo trovare soluzioni per sostituirli»

MERCATO – «Il club è disponibile ad intervenire a gennaio, le tempistiche non si possono definire»

INZAGHI «Ho pochi ricordi di me da giocatore, Pippo è la storia del Milan, è giustamente amato dai tifosi, gli faccio un grosso in bocca al lupo, domani cercheremo di batterci a vicende»

RITORNO AL GOL DI LEAO «Importantissimo per il Milan e per lui, l’ho visto bene in questi giorni, mi auguro che domani sia ai suoi standard»

PROGRAMMAZIONE «Non avremo settimane pulite, lavoreremo su situazioni soprattutto individuali, quando abbiamo la settimana completa si può stilare un programma più preciso»

KRUNIC «E’ solo questione che c’è qualcuno che sta meglio in questo momento»

CENTROCAMPO LOFTUS-BENNACER-REIJNDERS – «E’ sostenibile, ci sono tutte le caratteristiche per giocare con questo terzetto in campo»