Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore nel post match

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post match Champions tra Milan e Dinamo Zagabria. Le parole dell’allenatore

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa nel post match Champions tra Milan e Dinamo Zagabria. Le parole dell’allenatore:

«Volemamo assolutamente vincere, abbiamo sfruttato il fattore casalingo, rimango convinto che si possa fare ancora meglio questo mi fa piacere. Rafa non doveva farsi perdonare nulla, non ha fatto nulla di volontario per rimediare due cartellini gialli. Credo che abbia dei margini ancora importanti di miglioramento, ma del resto quando un giocatore ha questo potenziale è normale»

DOVE MIGLIORARE – «Abbiamo sbagliato a spingere così tanto con i terzini, non dovevamo prendere gol percheè eravamo piazzati bene, queste sono le situazioni dove migliorare»

POBEGA E I CAMBI – «Sono contento perchè sta crescendo, devo gestire le forze. Arrivare all’ora di gioco i cambi sono normali anche per gesitre le forze in vista dei prossimi impegni»

MANTENERE LA POSIZIONE «Mantenere le posizioni era la scelta migliore, ma non mi sono arrabbiato ero solo preso dalla partita»

GIROUD – «Ci siamo parlati, io faccio le scelte per il bene della squadra, bene che si arrabbi quando viene tolto ma sa benissimo che devo fare il mio lavoro»