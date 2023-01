Conferenza stampa Pioli: le parole dell’allenatore

Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A del Milan contro la Salernitana

«Siamo in una situazione anomala, abbiamo giocato solo una parte del girone d’andata, la cosa più importante è ripartire bene domani, abbiamo chiuso l’anno con una vittoria vogliamo ripartire al meglio»

RIENTRO INFORTUNATI «Abbiamo recuperato giocatori importanti e credo che la settimana prossima ne recupereremo altri, abibiamo lavorato su 3-4 situazioni tattiche. Giroud e Theo? Li ho trovati bene mentalmente e fisicamente i giorni di riposo gli hanno fatto bene e sono disponibili per domani»

COME STA LA SQUADRA «La squadra sta bene fisicamente e mentalemente. Domani vogliamo concentrarci soprattutto sulla qualità del nostro gioco. Per vincere il campionato servono più di 85 punti, abbiamo la possibilità di fare anche meglio dell’anno scorso. Troveremo un avversario tosto, ci interessa solo la nostra prestazione, gli altri risultati non ci interessano»

COSA HA DETTO A THEO E GIROUD «Ho fatto i complimenti a Theo e Giroud, erano molto contenti di tornare qui »

MAIGNAN -«Non è possibile stabilire tempistiche perchè non è possibile forzare, ma sicuramente non sarà a breve»

TROPPI INFORTUNI – «Il responsabile dei troppi infortuni sono io, stiamo lavorando per migliorare questo aspetto perchè assolutamente non ci fa piacere»

ADLI – «Ha alzato il suo livello, ha fatto delle buone cose ma deve crescere in qualche situazione, di volta in volta valuterò e farò le mie scelte»

MAIGNAN – «Non mi interessa quello che dicono dalla Francia, la cicatrice non è ancora consolidata e quindi non possiamo forzare»

GERARCHIA PORTIERI – «Domani giocherà Tatarusanu ho fiducia il lui e nelle sue qualità. Mirante? Nelle amichevoli ho fatto giocare quelli che giocano meno, ho fiducia anche in lui»

ALTERNATIVE IN ATTACCO – «Oli sta bene. Poi abbiamo delle alternative come Lazetic e De Ketelaere»

INTER NAPOLI – «Importante ma non decisiva, ci sono troppi punti in palio. Noi non guardiamo gli altri pensiamo solo alla nostra partita»

PARTITA DI DOMANI – «Affronteremo la gara con decisione. E’ una squadra che ha messo in difficoltà tutte le squadre, hanno 9 punti in più dell’anno scorso. Ma mi fido dei miei giocatori e penso che faremo una bella partita»

DE KETELAERE – «Non ha fatto una buona preparazione in estate, era partito bene poi è calato ora però lo vedo in crescita»

ALZARE IL LIVELLO – «Dobbiamo alzare il nostro livello sempre di più. Sono sicuro che abbiamo ancora ampi margini di crescita. Stiamo lavorando bene, dobbiamo avere la voglia di vincere ogni giorno. Se diamo il massimo ogni giorno possiamo alzare il nostro livello»

RIPRESA POST MONDIALE – «Tutte le squadre non giocano da 50 giorni. Ci sono state le amichevoli, ma le gare ufficiali sono un’altra cosa. Sto guardando i campionati che sono già ripresi. Le insidie ci sono per tutti. Finalmente torniamo a giocare anche noi»