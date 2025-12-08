Conferenza stampa Landucci: «Miglior gruppo allenato in carriera, in tanti qui potevano lamentarsi e vi spiego perchè. Su Pulisic...»

Conferenza stampa Landucci: il vice di Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria in rimonta contro il Torino. Le sue dichiarazioni

Al termine della rocambolesca vittoria in rimonta contro il Torino, Marco Landucci si è presentato in conferenza stampa per analizzare i tre punti conquistati all’Olimpico. Il vice allenatore rossonero ha sottolineato la forza mentale del gruppo e le scelte tattiche che hanno permesso di ribaltare il risultato nella ripresa.

INTERVALLO E TATTICA – «C’era poco da parlare, c’era da fare. Abbiamo tenuto i ragazzi tranquilli, non solo io ma tutto lo staff. Abbiamo dato tranquillità, cambiato qualcosa tatticamente con l’alzata di Rabiot e Loftus dietro Nkunku. Poi abbiamo alzato il livello di qualità e siamo riusciti a ribaltare la partita. Questa squadra ha uno spirito e un gruppo veramente importante».

ALLEGRI E APPROCCIO – «Forse lo hanno chiamato, con me no (ride, ndr). Non l’ho ancora visto ma sicuramente sarà contento della vittoria. Poi penseremo anche agli errori, perchè nel primo tempo abbiamo avuto un approccio mezzo e mezzo».

VITTORIA E PULISIC – «Quando vinci con difficoltà è più bello. Domani riposo, poi pensiamo al Sassuolo: non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, ma questa squadra ha umiltà da vendere. Pulisic l’altro giorno aveva 39 di febbre, è stato determinante per la vittoria di oggi».

GRUPPO E SINTONIA – «Abbiamo avuto tanti bei gruppi, infatti m’hanno già un po’ rimproverato per questa cosa. Abbiamo sempre trovato dei gruppi molto buoni, con giocatori buoni. Le partite si vincono con giocatori forti. Questo gruppo ha un’abnegazione, una voglia di lavorare: abbiamo fatto viaggi pre-campionato un po’ disagiati e altri gruppi si sarebbero arrabbiati… Abbiamo trovato sintonia. Uno dei nostri pregi è che riusciamo sempre a creare un ambiente positivo, lo abbiamo fatto un po’ da tutte le parti: ci dà dei vantaggi e cerchiamo di trovare lato positivo in tutte le cose».