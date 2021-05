Conferenza stampa Juric: «Andiamo a Napoli con un obiettivo chiaro»

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli: ecco le dichiarazioni del tecnico del Verona

«Noi andremo a Napoli a fare la partita forte, al massimo, consapevoli che all’andata abbiamo vinto, trovandoli in un momento non perfetto. So quanto significa per i tifosi, noi andremo a fare una grande partita. Non bisogna fare grandi proclami, io preparo la squadra come fosse una gara fondamentale, perché è giusto sia così dopo il percorso che abbiamo fatto».