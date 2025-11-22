Conferenza stampa Chivu: «Non riapriamo le ferite dei derby dello scorso anno, conosciamo le qualità degli attaccanti del Milan ma le partite dipendono dagli episodi. Su Allegri...»

Conferenza stampa Chivu: il tecnico dell’Inter ha presentato il derby di domani contro il Milan di Massimiliano Allegri. Le dichiarazioni

La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Inter Milan, primo derby di Milano nella sua giovane carriera da allenatore, match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A 2025/26: queste le parole del tecnico nerazzurro che parla dopo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

UNA PARTITA CONTRO GLI ATTACCANTI DEL MILAN RICHIEDE QUALCHE MOSSA TATTICA DIVERSA? – «Sappiamo la qualità dei giocatori che il Milan ha, e sono giocatori letali sia nello spazio che sullo stretto: hanno qualità, velocità e possono metterti in difficoltà. Questo non significa stravolgere i piani, le partite vivono di episodi. Bisogna preparare una squadra ad affrontare più momenti e più episodi, a saper fare più cose. Parliamo di sistemi e principi ma spesso ci dimentichiamo di parlare della qualità dei giocatori, della loro esperienza nel capire cosa fare in determinati momenti».

ALLEGRI QUEST’ANNO HA SEMPRE VINTO I BIG MATCH CON LO STESSO PIANO STRATEGICO, QUELLO DI ATTIRARE L’AVVERSARIO PER POI COLPIRE NEGLI SPAZI. COME FARE PER NON CONSEGNARSI AL SUO PIANO? – «Preparare una partita o avere un piano di gioco è semplice, perché le idee sono quelle. I 95-100 minuti di una gara determinano l’andatura di una partita. Sappiamo quello che sta facendo Max, è un vincente e non ha caso ha vinto tutto quello che ha vinto da allenatore. Se non sbaglio è il tecnico con più titoli in Italia: è un motivatore, sa fare più cose, quelle semplici ma anche altre. Si basa sulla qualità dei suoi calciatori. Vedo un Milan diverso da quando lui è qua. Sappiamo come sarà la partita ma ci aspettiamo anche qualcosa di diverso perché non puoi mai pensare che si farà una cosa senza preparare la seconda o la terza mossa che l’avversario potrà fare. Bisogna essere attenti e disponibili a fare qualcosina in più di quanto fatto finora, anche dal punto di vista mentale. Bisogna saper soffrire, esser dominanti senza perdere le misure. Bisogna sporcare qualche giocata, fare qualche fallo in più…»

COSA E’ MANCATO NEGLI ULTIMI DERBY PERSI? – «Non vado ad aprire certe ferite perché sarei… Sappiamo da dove veniamo e dove siamo in questo momento, abbiamo più certezze su dove vogliamo arrivare. Non mi interessa il passato e nemmeno mettere una carica motivazionale come a dire che le ultime 5 contro il Milan non si sono vinte, a me interessa come siamo oggi, la loro consapevolezza e il loro desiderio di entrare in campo e dare il massimo. Portare in campo passione, voglia e sorriso. E’ un bel gioco il calcio e non devono dimenticare quanta fatica hanno fatto e dove sono arrivati. Non è che abbiamo qualcuno sopra la testa che ci dice di dover vincere tutte le partite perché siamo l’Inter, perché abbiamo fatto finali di Champions… No, così no. Voglio gente che si diverte e che nel divertimento trovi la responsabilità e l’importanza di portare avanti un progetto, le nostre ambizioni e i nostri obiettivi»

LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU

