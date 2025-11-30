Connect with us

HANNO DETTO

Conferenza stampa Bartesaghi: «Ringrazio Modric per le punizioni, spero nella Nazionale. In Coppa Italia giovedì sarà durissima. Sul ruolo dico che...»

HANNO DETTO

Allegri a DAZN: «Leao centravanti vero, ma io ho zero meriti. Scudetto? Pensiamo alla Champions. Sulla Coppa Italia...»

HANNO DETTO

Conferenza Stampa Sarri, la Lazio annuncia il silenzio. Sui social invece esprime indignazione

HANNO DETTO

Conferenza Stampa Allegri: «Sull'arbitro dico questo. Come sta Pulisic? Lo scopriremo...»

HANNO DETTO

Galli e il lavoro di Allegri. Il Milan e una notevole solidità acquisita. Le parole dell'ex giocatore rossonero

HANNO DETTO

Conferenza stampa Bartesaghi: «Ringrazio Modric per le punizioni, spero nella Nazionale. In Coppa Italia giovedì sarà durissima. Sul ruolo dico che…»

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Bartesaghi

Conferenza stampa Bartesaghi: il difensore rossonero analizza la vittoria e il suo momento di forma parlando della crescita tattica e della prossima sfida di Roma

Davide Bartesaghi, difensore rossonero, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Lazio, gara vinta dai padroni di casa per 1-0 nella tredicesima giornata di Serie A. Il giocatore ha risposto a tutte le domande dei cronisti analizzando il suo momento. Alla domanda su cosa sia cambiato quest’anno, il giovane ha risposto:

LA CRESCITA«Ho continuato a lavorare stando tranquillo e sereno, dando sempre il massimo durante gli allenamenti». Successivamente, in merito al rapporto con Theo Hernandez e al minutaggio, ha spiegato:

THEO HERNANDEZ«Averlo davanti negli anni passati è stato importante, l’ho osservato molto, anche se siamo diversi. Poi quest’anno è vero che sto avendo più opportunità di giocare, quindi mi va bene così».

Conferenza stampa Bartesaghi: Coppa Italia e Nazionale

CAPITOLO AZZURRO«Crescere è il mio obiettivo, ma sto pensando anche alla Nazionale. Poi è chiaro che devo stare tranquillo, la convocazione arriverà se farò bene con il Milan. Non sapevo che Gattuso fosse in tribuna, penso solo a fare bene il campo». Il pensiero va però subito al prossimo impegno:

COPPA ITALIA«Molto importante mantenere questo equilibrio, a Roma ci aspetta una partita molto difficile. Sarà una delle partite più difficili dell’anno». C’è spazio anche per una battuta sui compagni più esperti e sulle gerarchie:

I SENATORI«Sulla punizione ci alleniamo io e Pavlovic. Poi devo ringraziare Modric che me le fa tirare…».

Il finale di partita è stato caotico per l’episodio VAR:

IL RIGORE«Io ero dietro a Romagnoli e non ho visto proprio niente, infatti ho chiesto subito agli altri. Poi sono andato in suspace per la revisione». Infine, una chiosa sulla sua posizione in campo e sulla duttilità tattica richiesta da Allegri:

RUOLO«Non so risponderti sul ruolo. Mi trovo bene sia da terzo, che da terzino che da quinto».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.