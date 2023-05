Ballardini: «Milan? Sono dei mostri, ma...»

Alla vigilia della delicata sfida contro il Milan, il tecnico della Cremonese Davide Ballardini è intervenuto in conferenza stampa

«Viviamo con la consapevolezza di aver fatto una bella partita domenica con il Verona, e la stessa consapevolezza che domani dovremo fare molto di più e molto meglio contro il Milan. Sappiamo che chiunque giocherà, se abbiamo l’attenzione e l’umiltà giuste, riusciamo a fare buone prestazioni a prescindere da chi sia in campo, si è visto anche a Firenze o domenica. Abbiamo la convinzione che quando siamo squadra, chiunque scenda in campo fa il suo dovere»



LA MANO DI BALLARDINI – «La Cremonese per me, a parte, la brutta partita contro l’Udinese è da un paio di mesi che fa buone partite e ottiene buoni risultati. Ora siamo sempre più chiari nell’approccio alla partita, in quello che dobbiamo fare quando abbiamo la palla e come ci dobbiamo comportare in fase difensiva. È questo quello che chiediamo e vediamo, in allenamento e poi in partita»



GALDAMES – «Galdames è un ragazzo che ha il gioco del calcio nel sangue. Lui sa sempre dove si deve posizionare, sa sempre cosa deve fare. La sua è una qualità innata, ha il senso del gioco naturale. Poi oltre a questo ha una grande generosità e una grande umiltà nel mettersi a disposizione della squadra. Siamo contenti di averlo, lo conoscevo e ce lo gustiamo per quello che ci può dare»



CONDIZIONI BENASSI E TSADJOUT – «Benassi ha recuperato, oggi si è allenato con la squadra oggi ed è a disposizione. Tsadjout no, ha fatto un esame ed è migliorato molto, ma probabilmente rientrerà con la squadra la settimana prossima. In generale a parte un po’ di fastidi e un po’ di stanchezza, mi sembra che la squadra stia bene»



COME SI BATTE IL MILAN – «I punti sono molto pesanti anche per loro, si stan giocando la qualificazione per la Champions. Viste le tante gare ravvicinate può essere che facciano riposare qualcuno. Da parte nostra abbiamo la convinzione che se ci sei come squadra, con l’atteggiamento giusto, fai la tua partita. E’ chiaro che affrontiamo dei mostri, perchè il Milan quando sta bene fisicamente, tale è: sono forti, consapevoli, e mantengono quell’umiltà che le grandi squadre devono avere. Noi da parte nostra siamo convinti che se facciamo una bella partita, da squadra faremo la nostra prestazione anche a San Siro contro il Milan»



EPISODIO CREMONESE VERONA – «Ho rivisto l’azione del rigore, poi poco cambia. Per me riguardando l’azione è rigore, perchè il loro giocatore travolge il nostro giocatore. Quindi era rigore, ma basta. La Cremonese, i giocatori, l’ambiente, bisogna che noi siamo più bravi di queste cose, ci sono cose ben più importanti e noi abbiamo il dovere di pensare a far bene il nostro. Se facciamo bene il nostro queste cose passano in secondo piano»



FORMAZIONE – «È da un po’ di tempo che giochiamo più o meno con la difesa a quattro, alternando esterni o mezze ali. Abbiamo deciso anche chi deve partire, è chiaro che finchè non lo sanno i giocatori… Il nostro modo di allenare è quello di non partire dal martedì concentrandoci su un undici e considerare poco gli altri. Noi li consideriamo tutti, vogliamo che siano tutti coinvolti, poi piano piano facciamo le nostre scelte»