Botta e risposta Allegri-Szczesny: le parole dell’ex Milan

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus ed ex Milan, ha voluto replicare alle accuse di Szczesny dopo l’eliminazione col Siviglia

Durante la conferenza stampa odierna, Max Allegri, tecnico della Juventus ed ex Milan, ha replicato così a Szczesny:

«Remissivo che? Szczesny o..? Quando si giocano le partite dopo la partita bisognerebbe stare sempre zitti. Già faccio fatica io a parlare. A caldo si possono dire cose inesatte. Tante volte io vedo le partite e la sensazione dal campo può essere diversa perché c’è una componente emotiva molto forte. La squadra a Siviglia ha fatto tutto quello che poteva fare nel migliore dei modi. Siamo stati imprecisi in attacco, avremmo potuto evitare il gol se avessimo difeso meglio ma sono cose che capitano. Andare a Siviglia e fare 5/6/7 palle gol non era semplice, siamo stati un po’ imprecisi. Il Siviglia è una squadra forte, lo dimostrano gli ultimi anni in Europa League. Però la squadra ha fatto tutto quello che poteva fare».

