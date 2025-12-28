Conferenza stampa Allegri: «Era giusto che tirasse Nkunku. Ai ragazzi ho detto una cosa»

Conferenza stampa Allegri, al termine di Milan Verona, match terminato 3-0, queste le parole dell’allenatore toscano

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan-Verona, match andato in scena all’ora di pranzo a San Siro. Queste le sue parole:

IL BILANCIO DEL 2025 – «Sono soddisfatto per quello che stiamo facendo, ma non bisogna abbassare l’asticella. Oggi abbiamo fatto una partita ordinata, anche se dopo il 3-0 si doveva fare meglio non facendo un palleggio statico, ma dinamico».

HA DETTO LEI DI FAR CALCIARE NKUNKU? – «Nkunku è un rigorista, ne ha sbagliato solo uno in carriera su 18 tirati. Questo era un rigore importante. Ci sono momenti del campionato che bisogna fare così. Era giusto che lo tirasse lui. E il terzo gol è molto bello, perché è da centravanti vero».

UN GRUPPO STRAORDINARIO – «La società ha fatto un buon lavoro sul mercato, ci abbiamo lavorato assieme. Il gruppo di ragazzi che ho è straordinario, infatti ogni tanto faccio fatica ad incazzarmi. C’è da lavorare, per migliorare. Ho detto ai ragazzi che ogni giorno a Milanello è una opportunità per migliorarsi. Dobbiamo essere bravi noi a mantenere questo entusiasmo, facendo anche partite come oggi, ordinate, sbloccate e poi tenute».