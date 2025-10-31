MN24 – Conferenza stampa Allegri: quando parla il tecnico alla vigilia di Milan Roma. Segui le ultimissime sui rossoneri

Tutto pronto a Milanello per la vigilia di Milan-Roma, il big match della prossima giornata di Serie A, in programma domenica sera alle ore 20:45 allo Stadio San Siro. Alla guida dei rossoneri c’è il nuovo tecnico Massimiliano Allegri, tornato a sedersi sulla panchina del Diavolo con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio italiano.

Come di consueto, alla vigilia della sfida, Allegri interverrà in conferenza stampa per presentare l’incontro e rispondere alle domande dei giornalisti. L’appuntamento è fissato per domani alle ore 12 presso il centro sportivo di Milanello, dove il tecnico livornese analizzerà lo stato di forma della squadra, le possibili scelte di formazione e le insidie rappresentate dalla Roma di Gian Piero Gasperini.

L’attesa è alta tra i tifosi rossoneri, desiderosi di conoscere le condizioni dei giocatori acciaccati come Christian Pulisic e Adrien Rabiot, oltre alle ultime indicazioni su chi guiderà l’attacco del Diavolo. L’obiettivo è chiaro: dare continuità ai risultati positivi e consolidare la posizione in classifica, contro una Roma che sta vivendo un ottimo momento e che arriverà a San Siro con grande fiducia.

Sul piano societario, il nuovo direttore sportivo Igor Tare continua a lavorare al fianco di Allegri, garantendo un dialogo costante tra campo e dirigenza. La sintonia tra i due rappresenta una delle chiavi del progetto milanista, che punta a un equilibrio tra risultati immediati e crescita strutturale nel medio periodo.

Il confronto con la Roma sarà anche un test importante per valutare la solidità del gruppo rossonero, chiamato a misurarsi contro una delle formazioni più organizzate del campionato. L’attenzione dei media sarà tutta su Massimiliano Allegri, che domani, davanti ai microfoni, illustrerà la strategia con cui il Milan affronterà la sfida di San Siro.

L’appuntamento, dunque, è per domani alle ore 12 a Milanello: la parola passerà al tecnico rossonero, pronto a presentare un match che promette spettacolo, emozioni e grande intensità.