Conferenza stampa Allegri: «Dobbiamo migliorare con le piccole. Andare a meno 5 poteva dare un contraccolpo psicologico»

Conferenza stampa Allegri, al termine di Inter Milan il tecnico rossonero è intervenuto in sala stampa per rispondere alle domande dei cronisti

Massimiliano Allegri in conferenza stampa al termine di Inter-Milan ha commentato il derby vinto 0-1 grazie al gol segnato da Christian Pulisic al 54′.

Il boato di San Siro è ancora nell’aria, ma Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano noto per la sua pragmaticità, è già proiettato al futuro. Dopo la vittoria per 0-1 nel Derby di Milano contro l’Inter, decisa dal gol dell’americano Christian Pulisic, l’allenatore ha tenuto una conferenza stampa dove ha miscelato gratitudine per la prestazione dei suoi rossoneri e un monito severo in vista dei prossimi impegni.

Un Regalo per l’Ambiente Rossonero

“Ho ringraziato i ragazzi, ci hanno fatto passare una serata meravigliosa, regalando una bella vittoria ai tifosi, alla società e allo staff,” ha esordito Allegri, visibilmente soddisfatto. Tuttavia, la sua attenzione si è immediatamente spostata sulla necessità di mantenere l’equilibrio: “Domani dobbiamo riposare, poi martedì si riprende ad allenarsi per la Lazio, in cui dobbiamo fare bene perché altrimenti buttiamo a mare il risultato di stasera.”

Il tecnico ha poi analizzato l’approccio iniziale del Diavolo: “Noi abbiamo sbagliato un po’ tecnicamente all’inizio, eravamo un po’ timorosi, dovevamo fare meglio.” Un mea culpa tattico che dimostra l’occhio clinico dell’allenatore verso ogni dettaglio.

Ambizione e Continuità: Le Chiavi del Successo

Interrogato sulle aspettative di inizio stagione (7 luglio), Allegri ha risposto con la filosofia che lo contraddistingue: “In una grande squadra bisogna avere ambizione. Vedremo come riusciremo a girare e bisogna dare continuità ai risultati.”

Ma il punto focale della sua analisi è stata la gestione delle partite contro le squadre teoricamente inferiori. Allegri ha sottolineato dove il Milan deve migliorare: “Si deve migliorare avendo rispetto anche con le piccole. Quando si rientra in campo non si devono subire così tante situazioni da gol da fallo laterale come successo con il Parma”. Un richiamo diretto alla concentrazione difensiva che deve essere sempre al massimo.

La Parola d’Ordine è Aggressività

A chi gli chiedeva se questa vittoria fosse paragonabile ad altre ottenute in passato, come quella contro la Roma, Allegri ha risposto chiaramente: “Non è questione di sofferenza, ma che quando c’è da difendere devi essere aggressivo su ogni palla per rendere difficile la vita agli avversari. Quando non abbiamo la palla, non bisogna prendere gol.”

Infine, una curiosità storica: il risultato finale di 0-1 è lo stesso del suo primo Derby di Milano da allenatore. “Me l’hanno detto dopo la partita. Questa vittoria ci consente di rimanere nelle prime quattro. Cinque punti non erano tanti dalla prima, ma psicologicamente si poteva subire il contraccolpo,” ha concluso Allegri, sottolineando l’importanza psicologica di questo successo per le ambizioni del club meneghino.