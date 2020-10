Conferenza Pioli: «Nel mio Milan tutti hanno spazio, ho tanti titolari»

Conferenza Pioli: le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria per 3-0 del Milan sullo Sparta Praga. Ecco le sue parole

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta dal suo Milan contro lo Sparta Praga questa sera in Europa League, Stefano Pioli ha così parlato: «Abbiamo giocato bene, abbiamo sfruttato bene le situazioni. Sono molto soddisfatto della gara di oggi. Adesso pensiamo alla prossima gara».

DALOT – «Può giocare sia a destra che a sinistra, questo è un vantaggio per lui e anche per la squadra. Tutti hanno spazio. Ho tanti titolari, devo fare delle scelte. Cerco di schierare per ogni partita la miglior formazione possibile. Dalot è un ragazzo giovane forte, così come Diaz, Sandro e tutti gli altri. Sono tutti forti e titolari».

SECONDA VITTORIA – «La serenità dobbiamo sempre averla, accompagnata da una grande determinazione. Abbiamo confermato la vittoria di Glasgow, ma siamo ancora lontani dall’assicurarci il passaggio del turno. Adesso abbiamo poco tempo e dobbiamo preparare la sfida contro l’Udinese. Stanno raccogliendo poco, ma hanno fisicità, intensità e qualità».

LILLE – «Stasera siamo stati bravi. Riuscire a vincere la prossima sarebbe un passo molto importante. Il Lille è una squadra di talento e velocità. Dovremo cercare di giocare bene. Adesso ci rituffiamo nel campionato».