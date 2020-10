Milan-Sparta Praga LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale e tabellino

Milan-Sparta Praga live con formazioni ufficiali, risultato e tabellino. Cronaca testuale del match valido per i gironi di Europa League

Tornano nuovamente in campo i rossoneri, questa volta per il secondo match dei gironi di Europa League. Non ha rallentato l’infinita striscia di risultati utili consecutivi il match di campionato contro la Roma, che complici errori tecnici e arbitrali ha inchiodato gli uomini di Pioli sul 3-3 finale. A San Siro arriva lo Sparta Praga, forse l’avversario meno impegnativo del girone: i cechi hanno steccato alla prima subendo un netto 4-1 dal Lille. Milan-Sparta Praga live: sarà fondamentale per Romagnoli e compagni conquistare altri 3 punti, dopo quelli di Glasgow, per indirizzare subito il girone verso la giusta direzione.

Milan-Sparta Praga, cronaca testuale

Milan-Sparta Praga, cronaca testuale

Milan-Sparta Praga, formazioni ufficiali

Milan-Sparta Praga, formazioni ufficiali

Milan-Sparta Praga, ultime e probabili formazioni

MILAN – Mister Pioli dovrà ancora fare a meno di Donnarumma e Hauge. Ancora fuori Rebic, che è pronto però al rientro domenica contro l’Udinese. In difesa una sola possibile novità, ovvero Dalot sulla fascia destra, che completerebbe il reparto insieme ai soliti Romagnoli, Kjaer e Theo Hernandez. A centrocampo Tonali potrebbe prendere il posto di uno tra Kessie e Bennacer. Davanti certo della titolarità Zlatan Ibrahimovic. Alle sue spalle Castillejo, Brahim Diaz e Krunic potrebbero sostituire il trio titolare contro la Roma composto da Saelemaekers, Calhanoglu e Leao.

SPARTA PRAGA – 4-2-3-1 anche per i cechi. In difesa, a protezione di Heca, dovrebbero agire Sacek, Celutska, Lischka e Hanousek. In mediana spazio alla coppia formata da Pavelka e Travnik. La linea della trequarti dovrebbe vedere come interpreti Karlsson, Dockal e Krejci. Davanti unica punta Julis.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic.

PROBABILE FORMAZIONE SPARTA PRAGA (4-2-3-1) – Heca; Sacek, Celutska, Lischka, Hanousek; Pavelka, Travnik; Karlsson, Dockal, Krejci; Julis.

Milan-Sparta Praga, i precedenti con Özkahya

Arbitro Milan-Sparta Praga: sarà il turco Halis Özkahya il direttore dei gara della sfida valevole la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Ad assistere il fischietto turco ci saranno tre connazionali Ersoky e Satman guardalinee, quarto uomo Ulusoy. Un solo precedente da Özkahya e il Milan risalente al preliminare di Europa League della stagione 2017/18 che vide i rossoneri imporsi in casa del Craiova per 1-0. Uno anche il precedente con lo Sparta Praga, anche in questo caso una vittoria, nel 4-2 dei padroni di casa contro il Malmo.