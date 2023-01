Paolo Condò parla così del momento di Charles De Ketelaere. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

«Il Milan deve liberare De Ketelaere dalla schiavitù di dover giocare una grande partita per garantirsi il posto in quella successiva. Contro la Lazio è stato giudicato troppo negativamente, non mi è dispiaciuto il modo in cui è entrato. Si trova sempre a dover scalare una parete liscia. Il Milan ha fatto un grande investimento su di lui, non lo critico e lo aspetto ancora. Non mi sembra che Brahim Diaz o gli altri giocatori nelle altre posizioni stiano giocando bene.»