Condò a Sky: «Importante che il Milan prosegua in EL, dispiace uscire ai gironi»

Il giornalista Paolo Condò, prima dei sorteggi di Champions League, si è espresso così sull’eliminazione del Milan

Intervenuto dagli studi di Sky Sport prima dell’inizio dei sorteggi di Champions League, Paolo Condò ha parlato anche dell’eliminazione ai gironi da parte del Milan.

LE PAROLE – «Rammarico? Vista l’ultima partita sì, però oggettivamente nelle 5 precedenti il Milan si era messo nella condizione di dover sperare in un miracolo nell’ultima partita. Secondo me è stato un po’ sottovalutato il colpo di vincere a Newcastle, perché chiaramente essendo arrivati in Semifinale l’anno scorso, dispiace uscire ai gironi. Però è importante che il Milan prosegua, oltretutto in una coppa che può vincere».