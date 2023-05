Condò: «Ecco cosa manca al Milan». Le parole del giornalista sul reparto offensivo rossonero anche in vista della prossima stagione

Paolo Condò ha parlato ai microfoni di Sky Sport di cosa serve al Milan. Ecco le parole del giornalista:

«In 4 mesi il Milan ha giocato 4 derby, perdendoli tutti e senza mai segnare. In questa stagione, Leao e Giroud sono a 13 gol, poi si scende ai 6 di Brahim Diaz: manca il picco da 25, come Lautaro. Fossi in Maldini punterei su un attaccante giovane e forte»