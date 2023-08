Condò 'difende' il Milan su De Ketelaere: «Ogniqualvolta la situazione si scaldava...»

Paolo Condò, noto giornalista, ha scritto queste parole sull’ex Milan Charles De Ketelaere dopo l’esordio con gol con l’Atalanta

Dopo l’esordio con gol in Sassuolo Atalanta, Paolo Condò ha parlato così di Charles De Ketelaere nel suo editoriale su Repubblica.

PAROLE – «Charles De Ketelaere non è tornato perché, molto semplicemente, non era ancora venuto. L’Atalanta ha scommesso di poterlo sincronizzare con il nostro calcio, neanche fosse un film di Nolan, e la prima uscita è stata subito vincente, con quel gol che per tutta la scorsa stagione è stato un miraggio irraggiungibile, e ha risolto la serata a Gasperini prima che lo scaldabagno di Zortea la chiudesse in gloria. Raramente i gol vengono a caso, De Ketelaere ha riempito il suo match di giocate interessanti, sbagliando due buone occasioni prima di centrare la terza, ma soprattutto trovandosi lì nel momento giusto quando nel Milan pareva divergere dal cuore della gara ogniqualvolta la situazione si scaldava».