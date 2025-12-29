Condò si interroga su Chivu: «Parla di realtà distorta, ma che vuol dire?». Le parole del giornalista

Condò, intervenuto su Sky Sport, ha parlato così delle recenti dichiarazioni di Chivu, allenatore dell’Inter. Le sue parole

Durante l’appuntamento con Sky Sport Saturday Night, Paolo Condò ha commentato con sarcasmo le ultime dichiarazioni rilasciate da Cristian Chivu dopo la sfida tra Atalanta e Inter. Il tecnico nerazzurro si era difeso con toni accesi durante la conferenza stampa, parlando di una propria dignità non in vendita e di una narrazione distorta della realtà. Parole che non hanno convinto Condò: «Chivu parla di una sua dignità che non è in vendita, di realtà distorta. Ma che vuole dire?», si è chiesto il giornalista in diretta.

L’opinionista ha analizzato il particolare modo di comunicare dell’allenatore rumeno, ritenendolo eccessivamente teatrale e poco focalizzato sui reali problemi della squadra. Secondo Condò, rifugiarsi in concetti astratti non aiuta a rispondere alle critiche legittime che derivano dal campo e dai risultati ottenuti finora in stagione.

Condò e le critiche sui risultati: «I dati non sono distorsioni»

Il punto focale della critica di Condò riguarda la discrepanza tra le parole del tecnico e l’andamento del campionato. «Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico», ha aggiunto il giornalista, sottolineando come certi toni solenni mal si concilino con i numeri deludenti maturati nei big match. Condò ha poi concluso con una stoccata diretta sulla gestione tecnica: «Chi è che ha messo in dubbio la sua dignità? Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà».

Per l’opinionista di Sky, i dati parlano chiaro e non rappresentano un attacco alla persona, bensì una constatazione oggettiva del rendimento dell’Inter. Il nervosismo mostrato da Chivu sembra dunque un tentativo di spostare l’attenzione dalle difficoltà tattiche della squadra a questioni di principio che, secondo Condò, non hanno ragione d’essere in questo contesto.