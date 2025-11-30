Connect with us

HANNO DETTO

Condò incorona Collu: «È un genio, ha salvato la faccia al Var». Il giornalista scherza sul contestato episodio

HANNO DETTO Social

Ricci celebra la vittoria contro la Lazio: il post social del centrocampista rossonero - FOTO

HANNO DETTO

Allegri alla RAI: «Espulsione? Sceneggiata goliardica, ho sbagliato». Ma la frecciata ai giornalisti non passa inosservata

HANNO DETTO

Toni pazzo di Allegri: «Max è un mago, non avrei mai immaginato questa cosa ad inizio anno»

HANNO DETTO

Borghi su Romagnoli Pavlovic: «Due letture sbagliate, ma alla fine è giustizia. Vi spiego perchè non è rigore»

HANNO DETTO

Condò incorona Collu: «È un genio, ha salvato la faccia al Var». Il giornalista scherza sul contestato episodio

Milan news 24

Published

6 minuti ago

on

By

Condò

Condò, noto giornalista, ha commentato con ironia il contestato episodio tra Pavlovic e Romagnoli sul finale di Milan-Lazio

Il controverso episodio finale di Milan-Lazio, con il tocco di mano di Pavlovic e la conseguente on-field review, è stato analizzato in diretta da Paolo Condò. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, ha criticato la procedura del VAR che ha richiamato l’arbitro Collu per un episodio, a suo dire, non meritevole di rigore.

Condò ha definito la decisione finale di Collu (punizione per il Milan per fallo su Pavlovic) come un atto di intelligenza procedurale:

PAROLE«È stato un finale incandescente. Tante cose da dire sia sulla liturgia del Var che sulla decisione dell’arbitro Collu. Io non considero rigore la metà dei rigori dati per falli di mano, specialmente su situazioni ravvicinate come questa. Collu è un genio: ristabilisce giustizia, salvando la faccia al Var per quella che è stata una chiamata assurda a mio giudizio».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.