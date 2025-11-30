Condò incorona Collu: «È un genio, ha salvato la faccia al Var». Il giornalista scherza sul contestato episodio

Condò, noto giornalista, ha commentato con ironia il contestato episodio tra Pavlovic e Romagnoli sul finale di Milan-Lazio

Il controverso episodio finale di Milan-Lazio, con il tocco di mano di Pavlovic e la conseguente on-field review, è stato analizzato in diretta da Paolo Condò. Il giornalista, intervenuto su Sky Sport 24, ha criticato la procedura del VAR che ha richiamato l’arbitro Collu per un episodio, a suo dire, non meritevole di rigore.

Condò ha definito la decisione finale di Collu (punizione per il Milan per fallo su Pavlovic) come un atto di intelligenza procedurale:

PAROLE – «È stato un finale incandescente. Tante cose da dire sia sulla liturgia del Var che sulla decisione dell’arbitro Collu. Io non considero rigore la metà dei rigori dati per falli di mano, specialmente su situazioni ravvicinate come questa. Collu è un genio: ristabilisce giustizia, salvando la faccia al Var per quella che è stata una chiamata assurda a mio giudizio».