Mandzukic ha tranquillizzato tutti sullla sua condizione fisica e si è detto pronto a dare fin da subito il suo contributo ai rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa, Mandzukic ha rassicurato tutti sulle sue condizione fisiche:

«Posso dire che mi sento bene, negli ultimi mesi ho lavorato tanto, il mio fisico è assolutamente pronto per tornare in campo. Non preoccupatevi, sto bene! Sono in forma, se non lo fossi non avrei accettato di venire in un grande club come il Milan».