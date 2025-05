Conceicao Milan, che tentazione del portoghese! Ci sta pensando seriamente, mossa da non credere

Conceicao Milan, clamorosa tentazione del portoghese: non è sicura la titolarità di Luka Jovic nella finale di Coppa Italia di mercoledì

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, il giornalista Pasotto ha parlato così delle scelte di formazione di Conceicao, tecnico del Milan, per la finale di Coppa Italia contro il Bologna:

PAROLE – «La suggestione più intrigante in vista dell’Olimpico riguarda proprio il nome del centravanti. Se fino a qualche giorno fa, con Abraham infortunato e Gimenez fuori dai radar, Jovic pareva certo di non avere concorrenza, ora le quotazioni sono un po’ cambiate anche perché il serbo – per quanto reduce da problemi alla schiena – a Genova ha giocato male. Se Abraham in questi giorni si dimostrasse pronto dal punto di vista fisico e Gimenez ribadisse cose interessanti anche venerdì sera, beh, si prospetterebbe una situazione da monitorare con molta attenzione. Di base, in vista della finale, Conceiçao non dovrebbe avere più di due dubbi».