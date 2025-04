Conceicao Milan, quel riferimento non è passato inosservato! L'ha detto alla squadra, missione Coppa Italia perchè...

Conceicao Milan, il tecnico ha tutta l’intenzione di portare a casa anche la Coppa Italia dopo la Supercoppa: spunta il riferimento storico

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan la missione di Sergio Conceicao è quella di provare a vincere la Coppa Italia dopo aver vinto a gennaio scorso la Supercoppa Italiana. A tal proposito è spuntato un importantissimo retroscena.

L’allenatore portoghese ha ricordato a tutti prima del derby d’andata: il Milan non vince due trofei in una sola stagione dal 2007-08. E anche allora, i rossoneri non sono riusciti a qualificarsi per la Champions League.