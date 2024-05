Conceicao Milan, dalla Francia non hanno alcun dubbio: queste le chance di vederlo al Marsiglia!

Conceicao Milan, dalla Francia non hanno alcun dubbio: queste le chance di vederlo sulla panchina del Marsiglia! Le ultime

Non è solo il Milan a pensare a Sergio Conceicao. L’attuale allenatore del Porto è in cima alla lista dei desideri dei rossoneri per il dopo Pioli, ma fa gola anche ad altre squadre. Su tutte l’Olympique Marsiglia, che nelle ultime ore pare intenzionata ad accelerare per chiudere l’accordo con il tecnico. Intervenuto su L’Equipe, il giornalista Loïc Tanzi ha parlato di quelle che sono le percentuali di vederlo sulla panchina del club francese.

PAROLE – «C’è l’80% di possibilità che Paulo Fonseca sarà l’allenatore del Marsiglia la prossima stagione».