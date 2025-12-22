Conceicao rivendica: «Dal 2016 solo io e Pioli abbiamo vinto un trofeo nel Milan. Percorso positivo ma devo dire questa cosa»

Conceicao, ex tecnico del Milan, ha rivendicato il percorso fatto nei 6 mesi in rossoneri con la vittoria della Supercoppa Italiana

A quasi un anno dal suo addio alla panchina rossonera, Sergio Conceiçao ha rotto il silenzio in una lunga intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico portoghese, oggi alla guida dell’Al-Ittihad in Arabia Saudita, ha ripercorso i suoi sei mesi milanesi rivendicando i successi ottenuti, ma lanciando anche pesanti frecciate alla gestione societaria dell’epoca.

Conceicao, il bilancio del tecnico: «Vincere non è per tutti»

Conceiçao difende con orgoglio il lavoro svolto tra gennaio e giugno 2025, sottolineando come i risultati sul campo fossero dalla sua parte nonostante le difficoltà interne:

Trofei e statistiche: «Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Pioli e io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League».

«Dal 2016 a oggi solo due allenatori hanno vinto trofei in rossonero: Pioli e io. Se sommiamo i punti del nostro periodo abbiamo avuto un ritmo da Europa League». Successi pesanti: Il tecnico ricorda con piacere i due derby vinti e la vittoria contro la Roma, oltre alla Supercoppa Italiana alzata a Riad dopo aver battuto Juventus e Inter in rimonta.

Le accuse alla dirigenza: «Mi sentivo isolato»

Il punto di rottura, secondo il portoghese, non è stato tecnico ma ambientale. Conceiçao parla apertamente di un clima di sfiducia che ha minato il suo lavoro:

Instabilità societaria: «C’era instabilità a livello societario, attorno alla squadra l’ambiente non era buono. La dirigenza non mi ha supportato».

«C’era instabilità a livello societario, attorno alla squadra l’ambiente non era buono. La dirigenza non mi ha supportato». Il caso Cagliari: L’episodio chiave citato è la partita contro il Cagliari, giocata subito dopo il trionfo in Supercoppa. Mentre lui festeggiava il trofeo, circolavano già voci insistenti sui possibili successori (tra cui proprio Massimiliano Allegri , poi effettivamente tornato in estate).

L’episodio chiave citato è la partita contro il Cagliari, giocata subito dopo il trionfo in Supercoppa. Mentre lui festeggiava il trofeo, circolavano già voci insistenti sui possibili successori (tra cui proprio , poi effettivamente tornato in estate). Mancanza di tempo: Il tecnico lamenta di non aver avuto il tempo necessario per incidere a 360 gradi sul club, sentendosi un “traghettatore” nonostante i risultati positivi.

L’INTERVISTA DI CONCEICAO