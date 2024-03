Compleanno Schnellinger, il messaggio d’auguri social del Milan per i suoi 85 anni – FOTO

Compleanno Schnellinger, il messaggio d’auguri social del Milan per gli 85 anni dell’ex difensore tedesco. I rossoneri lo celebrano così

Giornata di festeggiamenti in casa Milan per il compleanno di Karl-Heinz Schnellinger. L’ex difensore dei rossoneri compie oggi 85 anni ed ha ricevuto anche gli auguri del club. Questo il post social della società per il tedesco.

9 seasons and 8 major honours with us! Alles Gute, Karl-Heinz! 🇩🇪🎂#SempreMilan pic.twitter.com/o7iqOvBbUG — AC Milan (@acmilan) March 31, 2024

IL MESSAGGIO – «9 stagioni e 8 grandi riconoscimenti con noi! Alles Gute, Karl-Heinz!».