Compleanno Jovic: gli auguri social del Milan per i suoi 26 anni – FOTO

Compleanno Jovic: gli auguri social del Milan per l’attaccante serbo, in gol ieri con la Salernitana, che spegne oggi 26 candeline

Dopo la gioia per il gol del 2 a 2 segnato in Salernitana Milan di ieri sera, oggi è un’altra giornata di festa per Luka Jovic per via del suo compleanno. L’attaccante serbo spegne oggi 26 candeline.

Wishing Luka a happy 26th birthday! 🎂#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) December 23, 2023

Questo è il suo primo compleanno in rossonero. Ecco gli auguri che il club rossonero ha voluto fargli attraverso i canali social ufficiali: «Auguriamo a Luka un felice 26esimo compleanno! 🎂»