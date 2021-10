Compleanno Dida: gli auguri del Milan su Twitter

Il 7 ottobre 1973 nasceva un portiere che avrebbe poi fatto la storia nel Milan ancelottiano. Oggi compie 48 anni Nelson Dida, attuale preparatore dei portieri della prima squadra dei rossoneri oltre ad esserne ovviamente un ex giocatore.

Per omaggiare il portiere, il Milan gli ha dedicato un augurio speciale attraverso il proprio canale Twitter. Ecco il post dei rossoneri per Nelson Dida.

Yesterday’s hero of Manchester coaches our goalkeepers of today 🧤🔴⚫#HBD, Dida 🎊

L’Eroe di Manchester oggi allena i nostri portieri 🧤🔴⚫

Tanti auguri 🎶 Nelson, Nelson, Dida, Dida! 🎊

#SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/ZMxdorDNS6

— AC Milan (@acmilan) October 7, 2021