Compagnoni: «Stagione del Milan positiva. Il cammino in Champions…». Le parole del giornalista sulla stagione del club rossonero

Maurizio Compagnoni ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Il cammino in Champions League del Milan è stato sottovalutato, due anni fa era un risultato inimmaginabile. Quindi già per questo la stagione del Milan è positiva. La strada per la Champions è in discesa, chiaro che se non dovesse arrivare tra le prime quattro sarebbe una delusione forte e renderebbe la stagione negativa nonostante la semifinale di Champions. Arrivando tra le prime quattro e con la semifinale di Champions la stagione del Milan sarebbe positiva. Il Milan ha eliminato Tottenham e Napoli, in Europa ha avuto un grande cammino»