Compagnoni accoglie Ibrahimovic: «Il Milan ha pagato la partenza di Maldini, aveva bisogno di una figura come lui»

Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista, ha rilasciato queste dichiarazioni sul ritorno di Ibrahimovic al Milan da dirigente

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato del ritorno di Ibrahimovic al Milan da dirigente.

IBRAHIMOVIC – «Il Milan aveva bisogno di una figura così. È andato via Maldini, che è la storia del Milan ed è uomo di grandissima personalità. Nessuno meglio di lui poteva cucire i rapporti tra spogliatoio e società. I rossoneri hanno pagato la sua partenza, non tanto sul mercato ma come uomo-spogliatoio. Ibra è uno che quanto a personalità non ne ha poca e potrebbe essere molto utile. Non sappiamo come sarà l’impatto in un nuovo ruolo però potrebbe ridimensionare l’impatto negativo dopo la partenza di Maldini».