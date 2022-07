Compagnoni: «Milan? Ecco quale deve essere l’obiettivo, su Leao..»

Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in vista della prossima stagione

Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in vista della prossima stagione:

«L’obiettivo reale deve essere quello di competere per lo scudetto e sono convinto che il Milan lo sarà, poi non so se riuscirà a rivincere lo scudetto o meno, mi aspetto una squadra competitiva fino all’ultimo, vediamo anche come finisce il mercato»

LEAO – «Nell’ultimo mese è stato il protagonista numero 1. Sta avendo un percorso di crecita ma ancora non è arrivato a quelle che sono le sue possiilità, deve crescrere ulteriormente, così come Brahim Diaz e i vari Tonali, Tomori, Kalulu, tutti molto giovani e con la possibilità di crescere ancora»