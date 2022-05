Compagnoni: «La crescita di Leao sta portando il Milan allo Scudetto»

Maurizio Compagnoni, presente degli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in ottica Scudetto. Le sue parole

Maurizio Compagnoni, presente degli studi di Sky Sport ha detto la sua sul Milan in ottica Scudetto. Le sue parole:

«È una squadra giovane, con giocatori che hanno più fame, più facili da plasmare. Il Milan secondo me non era la favorita ma tra le favorite anche perchè arrivava dall’ottima stagione passata e soprattutto perchè aveva due giocatori che facendo un’ulteriore balzo di qualità avrebbero fatto fare un balzo al Milan: uno è Leao che ha fatto un salto di qualità clamoroso soprattutto in questo periodo, l’atro è Brahim Diaz che non c’è riuscito ma eveidentemente per portare il Mila verso lo scudetto è stato sufficiente quello di Leao»