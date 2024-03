Compagnoni avverte il Milan: «Slavia Praga più forte del Rennes, giusto che Pioli..»

Presente negli studi di Sky Sport Maurizio Compagnoni ha voluto avvisare il Milan in vista del match contro lo Slavia Praga

Le parole di Maurizio Compagnoni presente negli studi di Sky Sport. Il commentatore ha voluto avvisare il Milan in vista del match contro lo Slavia Praga in Europa League in programma giovedì prossimo:

LE PAROLE – «Lo Slavia Praga non va sottovalutato ma se facciamo un paragone col Rennes è nettamente più forte e quindi è giusto che Pioli dia più importanza al campionato»