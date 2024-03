Compagnoni sicuro sul Milan: «Loro due la coppia del futuro centrocampo, Loftus Cheek..»

Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sul centrocampo del Milan in vista del match contro la Fiorentina

Le parole di Maurizio Compagnoni, presente negli studi di Sky Sport sul centrocampo del Milan in vista del match contro la Fiorentina:

LE PAROLE – «Reijnders Bennacer titolari? Potrebbe essere anche la coppia titolare del futuro. Il Milan se vuole tornare ad essere competitivo per lo scudetto, credo l’obiettivo sia quello, ha bisogno di alzare l’asticella, ha bisogno che alcuni giocatori facciano uno scatto. Bennacer e Reijnders possono farlo, qualora non riuscissero il Milan avrebbe bisogno di un possibile potenziale titolare in più in mezzo Loftus Cheek ha fatto un ottima stagione ma con le sue potenzialità può dare anche di più»