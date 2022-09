Compagnoni: «Perchè non convocare questi giocatori del Milan?»

Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua su alcuni giocatori del Milan non convocati dalle Nazionali

Maurizio Compagnoni intervenuto negli studi di Sky Sport ha detto la sua su alcuni giocatori del Milan non convocati dalle Nazionali:

«Non capisco come giocatori come Tomori e Calabria visto la stagione che hanno fatto e stanno facendo al Milan. Discorso a parte merita Leao? Convocato si dal Portogallo, che ieri ha giocato solo una manciata di minuti. E’ uno straordinario talento che gioca a sinistra dove giocano anche Joao Felix, anche se in questo momento vale la metà di Leao, e Jota. Il paragone non è con Ronaldo ma con lui. Il suo momento arriverà anche in Nazionale»