Comolli Milan, cambia la sede dell’incontro? Spunta l’indiscrezione su ruolo e proposta di Cardinale

Comolli-Milan, può cambiare la sede dell’incontro con Gerry Cardinale: tutti i dettagli su proposta e ruolo in società

La giornata di oggi in casa Milan potrebbe portare notizie importanti sul fronte Damien Comolli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport infatti, Gerry Cardinale incontrerà l’attuale presidente del Tolosa probabilmente fuori Milano e non nel capoluogo lombardo come circolato ieri.

Al momento la proposta è ancora al vaglio ma tutto lascia pensare che Comolli possa subentrare nell’area dirigenziale rossonera prendendo il posto di Furlani che non lascerebbe il Milan ma si occuperebbe solo della parte amministrativa. Prossime settimane decisive.