Como Milan, Pavlovic out: emergenza difesa! Allegri lancia ancora De Winter. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara ad affrontare una trasferta insidiosa allo stadio Sinigaglia, ma dovrà farlo facendo i conti con un’assenza pesante nel cuore della retroguardia. In occasione del match di questa sera contro il Como, la squadra non potrà contare su Strahinja Pavlovic, il possente difensore centrale serbo noto per la sua fisicità prorompente e l’abilità nel gioco aereo.

L’infortunio di Pavlovic e la scelta di Allegri

Come riportato dalle ultime indiscrezioni di formazione, il forfait del centrale è dovuto ai postumi del violento scontro di gioco avvenuto durante l’ultima sfida di campionato contro la Fiorentina. In quell’occasione, il calciatore ha riportato una profonda ferita che ha richiesto l’applicazione di ben 9 punti di sutura sull’arcata sopracciliare. Nonostante il temperamento da guerriero del serbo, lo staff medico e il tecnico hanno preferito non correre rischi inutili.

A confermare l’assenza è stato direttamente Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Diavolo, stratega della panchina che ha fatto del pragmatismo e della solidità difensiva i suoi marchi di fabbrica in Serie A. Durante la conferenza stampa, il tecnico livornese ha annunciato che il sostituto naturale sarà Koni De Winter, il giovane difensore belga elegante nelle chiusure e dotato di una buona visione di gioco, arrivato per rinforzare il pacchetto arretrato dei rossoneri.

Il lavoro di Igli Tare e la strategia del Diavolo

Questa sostituzione mette in luce l’importanza della profondità della rosa costruita durante l’ultima sessione di mercato da Igli Tare. Il nuovo Direttore Sportivo del Milan, dirigente di grande esperienza internazionale e abile architetto di organici competitivi, ha lavorato duramente per garantire ad Allegri alternative valide in ogni reparto. L’inserimento di De Winter dal primo minuto è la prova che la società ha puntato su profili pronti a rispondere presente nelle situazioni di emergenza.

I rossoneri sanno che la sfida contro i lariani rappresenta un crocevia fondamentale per mantenere il passo delle prime in classifica. Il Diavolo, orfano della “roccia” serba, dovrà dimostrare compattezza collettiva. Secondo la fonte ufficiale legata al club, la decisione di preservare Pavlovic è stata presa di comune accordo per evitare complicazioni in una stagione ancora molto lunga e densa di impegni.

Obiettivo tre punti al Sinigaglia

Per il Milan, vincere stasera significherebbe consolidare le certezze tattiche del nuovo corso firmato Allegri-Tare. Con un De Winter motivato e una squadra pronta a fare quadrato attorno al proprio portiere, i tifosi si aspettano una prestazione di carattere. La capacità di adattarsi agli imprevisti, come la defezione dell’ultimo minuto di un titolare, è ciò che distingue una squadra che punta allo Scudetto.