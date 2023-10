Como Milan Femminile 0-0: rossonere stoppate, pari deludente

Il Milan Femminile ospite del Como nella quarta giornata di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato al Ferruccio di Seregno) – Dopo la vittoria contro il Verona in Coppa Italia torna in campo il Milan Femminile per la quarta giornata della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti del Como al Ferruccio di Seregno. Pareggio a reti bianche con il Milan che produce ma manca il guizzo finale, bene la difesa da rivedere l’attacco ancora troppo sterile in campionato

Como Milan Femminile 0-0: sintesi del match

1’Inizia il match

2′ Prova subito a spingere il Milan. Attento il Como che chiude con attenzione.

5′ Azione pericolosa di Marinelli, lanciata a rete da un’ottima verticalizzazione di Staskova, la numero 70 però sbaglia il passaggio deciso a centro area

10′ Ritmi di gara molto bassi con nessuna delle due squadre fin qui pericolose

15′ Protesta il Milan – spizzata area di Staskova che sembra innocua ma pasticcia la Korenciova in uscita ne approfitta Marinelli che la anticipa e cade a porta sguarnita. Per l’arbitro non c’è nulla

17′ Tiro Rizzon – la giocatrice del Comò ci prova da calcio di punizione. Attenta Giuliani che blocca senza problemi

18′ Protesta il Milan – bruttissimo fallo di Rizzon che ferma con un brutto intervento la ripartenza di Laurent, ammonita. Ganz chiedeva il rosso

19′ TRAVERSA DI MASCARELLO – direttamente da calcio di punizione con un tiro cross la centrocampista quasi sorprende Korenciova, la palla si stampa sulla traversa

24′ Occasione Sevenius – azione corale del Como che premia l’attaccante che aggancia in area di rigore spalle alla porta, si gira e calcia. Conclusione fuori

26′ Occasione Laurent – contropiede Milan condotto da Marinelli che arriva fino alla linea di fondo poi crossa per il colpo di testa di Laurent, deviato in maniera provvidenziale dalla difesa

30′ Provano a spingere le rossonere

35′ Occasione Marinelli – contropiede guidato.da Grimshaw che offre a Laurent, cross al centro sul quale esce male Korenciova, ne approfitta la numero 70 che con un tiro al volo però è imprecisa

37′ GOL DI STASKOVA ANNULLATO – batti e ribatti in area di rigore del Como che premia l’attaccante rossonera che controlla e calcia battendo Korenciova. Gioia strozzata in gola dall’ arbitro che annulla tutto per fuorigioco

42′ Il Como lascia molto l’iniziativa al Milan che però non trova il guizzo decisivo

45’+2′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Ripresa iniziata come era finito il primo tempo, ritmi non altissimi con il Milan che prova a fare la partita, il Como che chiude e riparte

50 ‘ Como pericoloso con un’azione di ripartenza, cross teso un mezzo che viene salvato da Piga in angolo

56′ Partita bloccata, resiste la parità

64′ Tiro Cox – sugli sviluppi di calcio di punizione la numero 73 anticipa tutti di testa ma la sua conclusione è imprecisa

70′ Tiro Dompig – la rossonera ci prova con un tiro dalla lunga distanza, nessun problema per Korenciova che blocca agilmente una conclusione lenta

72′ Tiro Asllani – azione insistita del Milan, cross sul secondo palo per la svedese che impatta di testa ma non riesce a dare forza, blocca Korenciova

80′ Squadre che sembrano stanche, ritmi non esaltanti

85′ Tiro Grimshaw – Staskova difende un buon pallone sulla fascia cross respinto corto dalla difesa, arriva la scozzese che prova la conclusione dal limite, tiro fuori

90′ Il Milan prova il tutto per tutto per la vittoria

94′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Swaby

Como Milan Femminile 0-0: risultato e tabellino

Marcatrici:

Como Femminile (4-3-3): Korenciova, Ceccotti, Rizzon (65’Bergensen) , Cox, Lundorf; Skorvankova, Vaitakaityte (57′ Baldi), Karlernas; Hilaj (77’Pastrenge), Sevenius (77’Martinovic), Monnecchi (77′ Arcangeli) . A disp. Gilardi, Lipman, Masu, Picchi All. Bruzzano

Milan Femminile (4-3-3): Giuliani, Arnadottir, Swaby, Piga, Bergamaschi; Grimshaw, Mascarello (75’Adami) , K.Dubcova (57’Asllani); Laurent (81′ Soffia), Marinelli (57’Dompig), Staskova. A disp. Thrige, Fusetti, Soffia, Arrigoni, Aprile, Copetti All. Ganz

Arbitro: Abdoulaye Diop

Ammonite: 8′ Karlernas; 11′ Mascarello; 18′ Rizzon; 26′ Piga; 62′ Hilaj