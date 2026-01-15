Como Milan, fallo di Saelemakers prima del rigore? Marelli fa chiarezza sulla decisione di Guida

Como Milan, polemiche per un possibile fallo di Saelemaekers sull’azione del rigore, Marelli fa chiarezza sulla situazione

Al 45′ il Milan ha trovato la rete del pareggio al Sinigaglia grazie al calcio di rigore realizzato da Nkunku. Una decisione quella del direttore di gara Guida che ha generato non poche polemiche. Si lamentano gli uomini di Cesc Fabregas più che per il contatto che ha portato al rigore per un possibile fallo di Saelemaekers ad inizio azione.

Sulla questione ha fatto chiarezza Luca Marelli, commentatore tecnico arbitrale di DAZN, che ha promosso in pieno la decisione dell’arbitro. Queste le sue parole

DECISIONE GIUSTA – «Per quanto sia stato accentuato il contatto, Kempf era in ritardo, il rigore c’è. Per quanto riguarda il contrasto a centrocampo non ci sono falli, Saelemaekers non muove la gamba verso il giocatore del Como. Non ci sono quindi dubbi sulla decisione».