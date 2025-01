Como Milan, Fabregas senza Nico Paz: ecco chi sarà il sostituto, decisione presa!

Como Milan, Fabregas senza Nico Paz, out per infortunio: ecco chi sarà il sostituto, decisione presa contro i rossoneri

Come sottolinea La Provincia, verso Como Milan non ci sarà in campo Nico Paz. Il giovane di proprietà del Real Madrid si è infortunato nel match contro la Lazio e non recupererà in tempo.

Cesc Fabregas la suo posto schiererà da titolare il nuovo arrivato Diao, che ha già giocato circa un tempo e mezzo nel match dell’Olimpico conclusosi con il risultato di 1-1.