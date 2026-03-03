Como Inter 0-0: i nerazzurri di Chivu pareggiano in Coppa Italia a pochi giorni dal derby

Como Inter 0-0: nella semifinale di andata di Coppa Italia i nerazzurri pareggiano a pochi giorni dal derby contro il Milan

Si chiude a reti bianche il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Allo stadio Sinigaglia, la squadra di Cesc Fàbregas ha mostrato maggiore intraprendenza, specialmente nel primo tempo, trascinata dall’estro di Nico Paz e dalle incursioni di Vojvoda, che hanno chiamato all’intervento un attento Josep Martínez.

L’Inter di Cristian Chivu, apparsa meno brillante del solito, ha optato per un ampio turnover in vista del Derby di domenica sera.

Nonostante il palo colpito da Darmian e un clamoroso errore sotto porta di Valle per i padroni di casa, il match è scivolato verso un pareggio che sembra aver accontentato entrambi i tecnici nella ripresa. Con lo 0-0 finale, il discorso qualificazione è totalmente rimandato al match di ritorno a San Siro, in programma il 22 aprile, dove si scoprirà la prima finalista dell’edizione 2026.