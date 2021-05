Commisso: «Superlega? Ho un pensiero molto chiaro sulla vicenda»

Rocco Commisso torna all’attacco della Superlega: ecco le parole del presidente della Fiorentina sulla vicenda

SUPERLEGA – «Hanno solo cercato di copiare parti di un modello americano e di imporlo all’Europa. Beh, non avrebbe mai funzionato, soprattutto nel modo in cui l’hanno fatto. Questo sport non è fatto per i campionati chiusi…Ci sono voluti mesi e mesi per pianificare e due giorni per distruggere tutto. Certamente non hanno fatto un buon lavoro in termini di pubbliche relazioni. Garantisco che se ci fosse stata la Super League non avrei messo soldi e non lo avrebbe fatto neppure Dan Friedkin alla Roma. Per come la vedo io: la torta è la torta. Più va ai club più grandi, meno ce n’è per tutti gli altri. Ma devi ottenere la tua fetta di merito, non semplicemente di essere accettato dai grandi».